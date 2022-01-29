Оперштаб Башкирии принял решение о продлении режима работы поликлиник

В Башкирии с 31 января меняется режим работы первичного звена здравоохранения. Решение было принято в ходе заседания оперштаба республики 29 января.

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин высказал предложение о продлении режима работы поликлиник с 7:30 до 22:00. Глава Башкирии Радий Хабиров поддержал это предложение и отдал поручение усилить работу по оказанию амбулаторной помощи гражданам.