Оперштаб Башкирии принял решение о продлении режима работы поликлиник

В Башкирии с 31 января меняется режим работы первичного звена здравоохранения. Решение было принято в ходе заседания оперштаба республики 29 января.
Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин высказал предложение о продлении режима работы поликлиник с 7:30 до 22:00. Глава Башкирии Радий Хабиров поддержал это предложение и отдал поручение усилить работу по оказанию амбулаторной помощи гражданам.
Меняется время приема пациентов для сдачи ПЦР-теста для выявления коронавируса. Теперь граждане смогут сдать тест с 7:30 до 19:30. А лаборатории, проводящие исследования на коронавирус, переходят на круглосуточный режим работы.