В Башкирии частные медучреждения будут прививать бесплатно

В Башкирии в первом чтении был принят законопроект «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней человека в РБ», согласно которому частные медицинские организации будут прививать граждан бесплатно.

Председатель Госсобрания – Курултая республики Константин Толкачев объяснил, что законом предложено обеспечить все медицинские организации вакцинами, которые включены в календарь профилактических прививок.

Порядок организации обеспечения медучреждений иммунобиологическими препаратами будет утверждать Правительство РБ. Константин Толкачев, Председатель Госсобрания РБ