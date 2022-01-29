В Башкирии частные медучреждения будут прививать бесплатно

В Башкирии в первом чтении был принят законопроект «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней человека в РБ», согласно которому частные медицинские организации будут прививать граждан бесплатно.
Председатель Госсобрания – Курултая республики Константин Толкачев объяснил, что законом предложено обеспечить все медицинские организации вакцинами, которые включены в календарь профилактических прививок.
Сейчас по закону все права и обязанности в этой области имеют государственные и муниципальные медучреждения. Принятие закона позволит гражданам сделать прививку в любой клинике, которая работает в системе ОМС.