В Башкирии частные медучреждения будут прививать бесплатно

В Башкирии в первом чтении был принят законопроект «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней человека в РБ», согласно которому частные медицинские организации будут прививать граждан бесплатно.

Фото №1 - В Башкирии частные медучреждения будут прививать бесплатно

Председатель Госсобрания – Курултая республики Константин Толкачев объяснил, что законом предложено обеспечить все медицинские организации вакцинами, которые включены в календарь профилактических прививок.

Порядок организации обеспечения медучреждений иммунобиологическими препаратами будет утверждать Правительство РБ.

Константин Толкачев, Председатель Госсобрания РБ

Сейчас по закону все права и обязанности в этой области имеют государственные и муниципальные медучреждения. Принятие закона позволит гражданам сделать прививку в любой клинике, которая работает в системе ОМС.

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