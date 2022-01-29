В Уфе жителям треснувшей аварийной многоэтажки вручат ключи от нового жилья

В Уфе вручат ключи от новых квартир жителям дома №4 по Уфимскому шоссе. В новые квартиры на ул. Комсомольской смогут заселиться 72 семьи, которые ранее проживали в 3 и 4 подъездах треснувшего аварийного многоэтажного дома.

Аварийным дом №4 по Уфимскому шоссе признали в 2015 году. Сам МКД был построен в 1975 году и с возрастом получил серьезные повреждения строительных конструкций. Причем дефекты возникли еще в 80-х годах из-за неравномерной осадки основания дома.