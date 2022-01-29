В Стерлитамаке откроют пункт вакцинации с подарками для пожилых

В Стерлитамаке будет открыт пункт вакцинации в одном из торговых центров города. Здесь планируют раздавать подарки гражданам старше 65, прошедшим первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции.

Администрация города проинформировала жителей, что пункт вакцинации в ЦГР «Аструм» начнет работу с 31 января, привиться можно будет с 10:00 до 18:00 при наличии СНИЛС, паспорта и медицинского полиса. Для посещения пункта вакцинации можно будет воспользоваться отдельным входом, оборудованным с учетом всех санитарных норм.