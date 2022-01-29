В Уфе задержали пару, подозреваемую в серии краж из супермаркетов

В Уфе была задержана пара, которая подозревается в совершении ряда краж из супермаркетов. Вместе с ними на видео с камер видеонаблюдения была также замечена собака.

Фото №1 - В Уфе задержали пару, подозреваемую в серии краж из супермаркетов

Правоохранители смогли установить причастность пары к четырем фактам краж, сообщает пресс-служба МВД по Уфе. Совершались эти преступления с декабря прошлого года. Известно, что во всех зафиксированных фактах двое неустановленных лиц повреждали двери и проникали в торговые помещения, откуда похищали табачные изделия и спиртное.

Общая сумма ущерба составила более 28 тысяч рублей. Полицейские при осмотре мест происшествий установили, что все факты имеют схожие признаки и предположили, что к кражам причастны одни и те же лица. На записях с камер видеонаблюдения были запечатлены мужчина и женщина. При детальном просмотре записей стражи порядка обнаружили на кадрах еще одного участника преступления - четвероногого друга. В момент, когда злоумышленники собирали свои трофеи, собака разгуливала по торговому залу.

Пресс-служба МВД по Уфе

В итоге подозреваемых удалось установить. Ими оказались 31-летний житель Уфы и 28-летняя женщина. Весь украденный товар они употребляли сами. Возбуждены уголовные дела. Проводится проверка причастности этих граждан к других схожим преступлениям в городе.

Фото: пресс-служба МВД по Уфе 

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