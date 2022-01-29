В Уфе задержали пару, подозреваемую в серии краж из супермаркетов

В Уфе была задержана пара, которая подозревается в совершении ряда краж из супермаркетов. Вместе с ними на видео с камер видеонаблюдения была также замечена собака.
Правоохранители смогли установить причастность пары к четырем фактам краж, сообщает пресс-служба МВД по Уфе. Совершались эти преступления с декабря прошлого года. Известно, что во всех зафиксированных фактах двое неустановленных лиц повреждали двери и проникали в торговые помещения, откуда похищали табачные изделия и спиртное.
В итоге подозреваемых удалось установить. Ими оказались 31-летний житель Уфы и 28-летняя женщина. Весь украденный товар они употребляли сами. Возбуждены уголовные дела. Проводится проверка причастности этих граждан к других схожим преступлениям в городе.
Фото: пресс-служба МВД по Уфе