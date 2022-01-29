В Уфе задержали пару, подозреваемую в серии краж из супермаркетов

Общая сумма ущерба составила более 28 тысяч рублей. Полицейские при осмотре мест происшествий установили, что все факты имеют схожие признаки и предположили, что к кражам причастны одни и те же лица. На записях с камер видеонаблюдения были запечатлены мужчина и женщина. При детальном просмотре записей стражи порядка обнаружили на кадрах еще одного участника преступления - четвероногого друга. В момент, когда злоумышленники собирали свои трофеи, собака разгуливала по торговому залу.

Пресс-служба МВД по Уфе