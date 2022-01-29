Житель Башкирии «отдал» малознакомой девушке 2,7 миллионов рублей

В Башкирии за сутки в правоохранительные органы поступило 12 сообщений о мошенничествах. Общая сумма ущерба, нанесенного аферистами гражданам, составила более 12 миллионов рублей, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

Одной из жертв мошенника стал житель Стерлитамака. Мужчина в ходе общения с малознакомой женщиной в мессенджере получил предложение об участии в торгах, чтобы позднее получить некий процент со вклада. Гражданин перевел более 2 миллионов 700 тысяч рублей с нескольких банковских счетов.