В Башкирию придут небольшой снег и потепление до нуля

В Башкирии 30 и 31 января в республике прогнозируют небольшой снег. Синоптики Гидрометцентра региона полагают, что в понедельник придет потепление.

В течение дня 30 января в Башкирии обещают умеренный южный ветер, небольшой снег. Ночью температура воздуха составит от -11 до -16 градусов, но при прояснениях возможно понижение до -18, -23 градусов. Днем ожидает от -4 до -9 градусов.