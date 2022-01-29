В Башкирию придут небольшой снег и потепление до нуля

В Башкирии 30 и 31 января в республике прогнозируют небольшой снег. Синоптики Гидрометцентра региона полагают, что в понедельник придет потепление.
В течение дня 30 января в Башкирии обещают умеренный южный ветер, небольшой снег. Ночью температура воздуха составит от -11 до -16 градусов, но при прояснениях возможно понижение до -18, -23 градусов. Днем ожидает от -4 до -9 градусов.
В понедельник ночью временами возможны осадки в виде снега, а днем – в виде мокрого снега. В отдельных районах республики прогнозируют гололед, снежный накат на дорогах. Днем ожидается от 0 до -5 градусов, а ночью – до -9 градусов, при прояснениях – около -10, -15.