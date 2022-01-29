COVID-19 в Башкортостане: что будет дальше?

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в республике стремительно ухудшается. Однако если в самом начале пандемии у врачей еще не было четкого алгоритма, то сейчас в этом плане обстановка достаточно стабильная.

Несмотря на рост заболеваемости, в большинстве случаев болезнь протекает в легкой форме. Так, например, порядка 95 процентов больных находится на амбулаторном лечение - в том числе на дому.

В связи с этим вполне очевидно растет нагрузка на поликлиники, куда жители обращаются со своими проблемами со здоровьем. О том, в каком режиме медучреждения будут работать дальше, мы поговорили в прямом эфире на телеканале БСТ с министром здравоохранения Башкортостана Максимом Забелиными, представителями Роспотребнадзора, городских поликлиник и другими экспертами.

Как изменится работа поликлиник?

Минздрав вышел с инициативой увеличить время работы поликлиник с 7:30 до 22:00. Необходимо перед посещением записаться на прием. Если есть причина для обращения к врачу, необходимо позвонить по телефону 122 или непосредственно в регистратуру поликлиники. Также можно записаться в инфоматах внутри поликлиники или в регистратуре. Новое время работы касается пока что только взрослых поликлиник. Детские поликлиники работают с 8 утра до 8 вечера.

За последнюю неделю количество обращений к медикам выросло практически в три раза. Растет нагрузка на амбулаторную и неотложную помощь, первичный прием врачей – участковых, терапевтов, педиатров. Минздрав Башкортостана вышел с инициативой увеличить время работы амбулаторно-поликлинических учреждений, в первую очередь поликлиник, – с 7:30 до 22:00 без выходных. Так будут работать абсолютно все поликлиники, которые обслуживают взрослых.

Что касается детей, ситуация стабильная. Есть рост, но большого наплыва нет, поэтому детские поликлиники будут работать в прежнем режиме – с 8:00 до 20:00. В комбинированных поликлиниках взрослое амбулаторно-поликлиническое отделение будет работать с 7:30 до 22:00.

Все правила остаются: если есть показания, причины для обращения пациента за медицинской помощью, можно позвонить по номеру 122, это единый телефон. Можно позвонить непосредственно в регистратуру поликлиники. Можно непосредственно прийти в саму поликлинику и записаться через девайсы или в регистратуре при личном обращении.

Врачей больше не стало. Как будут справляться поликлиники?

В Башкортостане временно приостановлены диспансеризация, профилактические осмотры, углубленная диспансеризация. Это позволило освободить силы и средства. На помощь медиков пришли студенты медицинских колледжей, уже более 580 человек работают в учреждениях амбулаторного звена. Трудоустроены и проходят практику наши ординаторы из БГМУ. В понедельник, 31 января, начинают работу пятый и первый курс БГМУ.

Более 10 тысяч человек уже влились работу. В основном это крупные учреждения в местах базирования колледжей: в Уфе, Стерлитамаке, Бирске, Салавате, Сибае , Белорецке.

Большую помощь медики республики ждут от волонтеров. Узкие специалисты также задействованы на оказании первичной медико-санитарной помощи и в работе непосредственно на дому.

Кстати, сейчас более 2500 выпускников БГМУ уже трудоустроены в больницах и поликлиниках. 141 ординатор работает в ковидных госпиталях.

Готовы ли студенты к тому, что их отправляют “на передовую”?

Да, они готовы. Студенты сами изъявили желание. Ради этого даже перенесли каникулы.

2,5 тысячи студентов и ординаторов БГМУ трудоустроены в больнице. Среди них – 1465 ординаторов: 650 человек в первичном звене, 896 – в стационарах, 141 – в ковидных госпиталях, 15 человек – в скорой помощи. Трудоустроены 800 студентов: 76 – в первичном звене, 754 – в стационарах, 38 – в ковидных госпиталях, 33 – в скорой помощи.

По словам Рамиля Зигитбаева, начальника отдела ординатуры БГМУ, в университете пришлось перенести каникулы, но все согласились. Все студенты БГМУ вакцинированы и даже ревакцинированы.

Какая ситуация в поликлиниках в республике?

Сейчас Башкортостан находится в фазе активного роста заболеваемости. В данный момент болеют 3320 человек на 100 тысяч населения. Прирост идет на 20%, последняя цифра – 710 заболевших. При этом порядка 95 процентов больных находится на амбулаторном лечении. Вся страна бьет антирекорды, на сегодня более 100 тысяч заболевших в Российской Федерации. В 70 регионах регистрируется штамм омикрон. В нашем случае это 50/50 между омикроном и дельта-штаммом.

Почему людям приходится ждать приема врача в коридорах?

Сейчас для того, чтобы избежать таких очередей, узкие специалисты переходят на оказание помощи заболевшим. Студенты медколлеждей станут подспорьем в этом деле. Кроме того, у каждого отделения скоро появятся новые автомобили, чтобы врачи смогли вовремя оказывать помощь на дому. Будут увеличены пункты забора мазков на ПЦР, стала лучше ситуация с лекарственным обеспечением. В поликлиниках появятся точки, в том числе в грязных зонах, где жители смогут получить необходимые лекарства.

По словам Гульнары Мустафиной, главврача уфимской поликлиники № 50, ситуация в последние 2 недели напряженная: начиная с 14 января заболеваемость пациентов поликлиники выросла в три с лишним раза, ОРВИ – чуть меньше, чем в два раза, рост внебольничной пневмонии в этом году не наблюдается. Эта волна отличается от предыдущей, она более легкая, люди быстрее выздоравливают, но вся нагрузка ложится на амбулаторное звено.

В поликлиниках увеличивается количество врачей в красной зоне, ее площадь, создаются резервы и по сотрудникам, и по площади.

Временно частично приостановлена плановая помощь, узких специалистов переводят на работу с ковидными пациентами. На помощь врачам пришли студенты медколледжа, в понедельник начинают работу студенты БГМУ. Началась проблема с автомобилями – на этой неделе поликлиники получили от администрации города транспорт.

Увеличивается количество пунктов забора мазков на ПЦР. Изменилась ситуация с выдачей лекарств: если раньше всем пациентам лекарства передавали домой, теперь дополнительно к этому организовали точки, где выдаются лекарственные препараты: родственники могут прийти в поликлинику и получить медикаменты.

Как вызвать врача на дом, если до поликлиники не дозвониться?

Сейчас число операторов увеличено, в том числе и время их работы. Кроме этого, есть голосовой помощник Светлана. Если вы слышите голосового помощника, не бросайте трубку. Светлана записала на прием к врачу уже более 280 тысяч человек.

Что делать после положительного ПЦР-теста?

Если вы сдавали тест в поликлиниках, вам придет смс с результатом теста и ссылка на регламент, как действовать в таких ситуациях. Кроме того, на ресурсах Минздрава можно найти официальную памятку, в которой описан весь алгоритм действий.

Если вам пришел положительный тест, но ничего не беспокоит (нет кашля, насморка и т.д.), то вам нужно оформить дистанционно больничный лист. Лечение обычно назначает врач, записаться к нему вы можете по номеру 122. Также отдельный регламент есть и для тех, кто попадает в группу риска. В любом случае, необходимо обратиться за помощью в медицинскую организацию.

Какова ситуация в Сибае и Нефтекамске?

Как отметил главный врач Центральной городской больницы Нефтекамска Мурат Авзалов, в Нефтекамске ситуация легче, чем в Уфе и Стерлитамаке. Заболеваемость идет по нарастающей, увеличивается количество обращений от людей, которые нуждаются в неотложной помощи. Поликлиники в Нефтекамске начинают работать с 7:30 до 22:00.

По словам Гузель Суюндуковой, заместителя главного врача ЦГБ г. Сибая, за последнюю неделю растет число обратившихся пациентов с ковидом, респираторными заболеваниями,

Если в прошлую пятницу, 21 января, с коронавирусной инфекцией обратились 18 человек, на этой неделе, 28 января, было уже 154 обращения.

Также увеличивается количество обращений в поликлиники, вызовов скорой помощи и вызовов на дом, растет количество положительных исследований на коронавирус.

В какое время можно сдать ПЦР-тест?

Время приема биоматериала расширено - с 7:30 до 19:30. Ситуация в последние дни была проанализирована, обнаружены пиковые нагрузки, когда люди приходят без записи. С 15 часов и до вечера были единичные обращения. Именно поэтому время работы было расширено, а лаборатории перешли на круглосуточный режим. В день в лабораториях обрабатывают до 38 тысяч анализов. Для сравнения: в самом начале пандемии лаборатории обрабатывали до 7 тысяч анализов. Кроме того, сотрудники скорой помощи получат экспресс-тесты для быстрой диагностики.

Жители Башкирии могут сдать ПЦР-тест в государственной больнице с 7:30 до 19:30, сообщил министр здравоохранения Башкортостана Максим Забелин.

Пиковые нагрузки наблюдаются с 8:00 до 11:00, а с 15 часов — единичные обращения.

«Расширили время приема и доставки анализов, лаборатории перешли на круглосуточный режим работы. Если раньше за сутки исследовали 5-7 тысяч проб, то сейчас количество биоматериала достигает 35 тысяч единиц в сутки. Увеличиваем мощности. По поручению главы в ближайшее время поступит дополнительное оборудование, что усилит производительность лабораторий», — рассказал Максим Забелин.

По словам министра, врачи скорой и неотложной помощи будут также использовать экспресс-тесты на ковид для быстрой диагностики заболевания в случае сомнений.

Новые меры работы коснутся всех уголков республики?

Да. Фельдшерские пункты и до этого работали практически круглосуточно. Новые правила касаются всех лечебных учреждений - это более 85 структурных подразделений.

Можно ли при недомогании открыть больничный лист?

С неподтвержденным ПЦР-тестом нельзя.

Сейчас Минздрав отрабатывает этот вопрос с Фондом социального страхования. если вы контактный, кто-то из родственников болеет, с кем вы проживаете в одном помещении, или был близкий контакт по работе – будет проработан вопрос открытия больничного листа дистанционно без явки к врачу.

Как продлить и закрыть больничный?

Больничный продлевается на 7 дней. Если пациент выздоровел, он должен прийти к врачу на осмотр, закрыть больничный, сдав ПЦР. Если ранее по рекомендациям главного санитарного врача требовалось два отрицательных анализа, то сейчас для закрытия больничного листа достаточно одного отрицательного ПЦР.

Как быть пациентам после ковид-госпиталей?

Рекомендации есть. Они отражены в выписном эпикризе, который получает больной после выписки. В рекомендациях учитывается всё, в том числе прием тех или иных препаратов с учетом патологии и индивидуальных рекомендаций. При этом выписка через электронную систему попадает к врачу поликлиники, где прикреплен пациент. Врач видит, что пациент выписан, там есть рекомендации по динамическому наблюдению, обратной связи. Вся информация доводится до врача первичного звена.

В чем отличие скорой и неотложной помощи?

Главный врач Республиканской станции скорой медицинской помощи Аяз Камалов пояснил разницу между скорой и неотложной помощью.

«Скорая помощь была создана как служба реагирования на экстренные жизнеугрожающие ситуации: острые инфаркты миокарда, инсульты, тяжелые травмы, ожоги, кровотечения, отравления, – уточнил Аяз Камалов. – В этих случаях требуется экстренная помощь на догоспитальном этапе и немедленная госпитализация в стационар. Время прибытия медицинской бригады установлено в 20 минут или 40 минут – в отдаленных районах.

К категории неотложных относятся состояния, связанные с обострением различных хронических заболеваний без явных признаков угрозы для жизни. Это может быть аллергическая реакция, повышение/понижение температуры или давления, головокружение, боль. Неотложная помощь приезжает за два часа и более в случае неблагоприятной погоды или отдаленности населенного пункта».

Для принятия решения о классификации вызова у оператора кол-центра есть четкий алгоритм. В часы работы поликлиник вызовы, не связанные с тяжелыми состояниями, передаются им. Но если состояние больного ухудшается, он может снова вернуться в службу скорой помощи.

По словам Аяза Камалова, после получения и обработки вызова оператор обязательно проинформирует обратившегося о его статусе и расчетном времени прибытия медицинской бригады.

Сейчас в службе скорой помощи Башкирии работает порядка 115 врачей и более 600 фельдшеров. Как и в других областях медицины, в скорой имеет место кадровый дефицит.

Прошла ли вакцина для подростков "Спутник-М" проверку безопасности?

В Башкортостане для подростков есть вакцина “Спутник-М”. Она имеет все необходимые разрешения. Уже с этого вторника ее раздали в пункты вакцинации. На данный момент привиты уже более 300 человек.

Эффективна ли вакцина для подростков?

Эта вакцина попала в основном в крупные регионы. Она уже получила одобрение от экспертов в этой области. Стоит отметить, что дети участвуют в процессе вакцинации различными препаратами с первых дней жизни, в этом нет ничего страшного. В Минздраве готовы рассказывать родителям обо всех этапах вакцинации. Сейчас оценивается испытание вакцины для подростков от 6 до 11 лет. За рубежом тем временем уже вакцинируют детей младше этого возраста.

У ребенка ковид. Положены ли бесплатные лекарства детям?

Да, положены. Алгоритм действий, как у взрослых: вызываем врача на дом, который и обеспечивает препаратами ребенка.

Кому можно ставить новую вакцину “Спутник-М” для подростков?

Новую вакцину могут получить дети с 12 до 18 лет. Вакцинация добровольная, она введена в Национальный календарь прививок. Проводится по эпидпоказаниям. Родителям разъясняют порядок вакцинации, все противопоказания, они дважды заполняют согласие на вакцинацию. Если ребенок старше 15 лет, он сам может принять решение о вакцинации. Дети получают прививку из 2 компонентов, но она “легче” “Спутника” для взрослых – разведена в 5 раз.

Эта прививка прошла все необходимые клинические испытания. В случае нарушений разрешение на применение получить было бы невозможно.

Положен ли ребенку выходной после прививки?

Сам факт посещения врача означает освобождение от уроков. Прогул ребенок не получит. По окончании вакцинацию ребенку выдается соответствующая справка.

Где детям делают прививки?

В отдельных прививочных кабинетах при поликлиниках с соблюдением всех мер предосторожности. Узнать необходимую информацию о прививке для детей можно на всех сайтах медицинских организаций.

Как детям узнать о результатах прививки?

Им будут выдавать выписки установленного образца после введения второй дозы вакцины. QR-коды могут получить только пользователи портала Госуслуг старше 18 лет. Будут ли отправлять коды родителям на их аккаунты в Госуслугах, покажет время.

Координатор Антиковидного центра республики, заслуженный врач РБ Римма Утяшева высказала свое мнение о вакцинации от коронавируса детей и подростков.

«Ни одна официально одобренная в России вакцина не навредит ни взрослым, ни детям, - отметила Римма Утяшева. - До 12 лет ребенок получает большое количество вакцин, позволяющих избежать множества тяжелейших смертельных заболеваний.

Поэтому рекомендуемая вакцинация от коронавируса детей и подростков от 12 до 18 лет, на мой взгляд, наиболее правильная. Новый штамм «омикрон» все чаще вызывает заболевание у детей, поэтому профилактика в виде прививки будет как нельзя кстати. Конечно, вакцина не панацея от заражения, но то, что привитые переносят болезнь значительно легче и без существенных осложнений – однозначный факт».

Будет ли увеличено количество операторов в Ситуационном центре?

Сейчас в Центр звонят более 8 тысяч раз, а принимают только 4 тысячи. С понедельника на работу выйдут 50 студентов. Пока что в Ситцентре работает только 11 человек.

Зачем идти в поликлинику с положительным тестом?

Поликлиники разделены на так называемые чистые и красные зоны. Пациенты, у которых есть клиническая картина, которая, скорее всего, вызвана острым респираторным заболеванием либо коронавирусной инфекцией, у которых есть температура, могут пройти через красную зону и получить необходимые рекомендации. Пациенты, у которых нет этих симптомов, идут через чистую зону, обращаются к терапевту, к узким специалистам. Разделение потоков у нас везде организовано.

Нужно ли вызывать врача при легком недомогании, либо нужно сбивать симптомы?

Все симптоматические методы лечения имеют место быть, но если есть сомнения - лучше звонить на номер 122. Особенно, если уже есть температура. При ухудшении температуры стоит позвонить по номеру 103. А если у вас есть положительный тест, а симптомов нет, при этом вы вакцинированы, то никакого серьезного лечения не требуется.

Нужно ли положительном ПЦР проходить КТ?

Если в начале пандемии врачи не знали четких критериев лечения, то сейчас они уже есть. И положительный ПЦР-текст не является толчком к проведению КТ. Если кроме теста у вас есть лихорадка более 3-4 дней, одышка, снижение сатурации – всё это и есть показание для госпитализации.

Стоит отметить, что также существует ряд препаратов, которые самостоятельно принимать не нужно в безрецептурном виде. Это антибиотики, гормональные препараты и многое другое. Решение о принятии лекарств назначается с учетом анамнеза. Более того, стоит учитывать, что противовирусные препараты, например, более 10 дней принимать уже не стоит.

Если поднялась температура между 1 и 2 компонентом “Спутника”, что делать?

Есть четкие критерии противопоказаний. Если появилась симптоматика и у человека подозревается инфекционные заболевания, то врачи переносят данную вакцинацию на более поздний период по факту выздоровления пациента.

Пациент должен следить за своим состоянием. Если у него будет развиваться дальше клиника какой-то инфекционной болезни, ему нужно обратиться в поликлинику по месту жительства. После окончания симптоматики, по мере выздоровления, спустя три недели идти вакцинироваться.

Что делать, если ПЦР-тест потерялся? И есть ли смысл его сдавать, если тест могут потерять?

В каждом таком факте разбираются специалисты. Сейчас на лаборатории идет большая нагрузка. Несмотря на потери, ПЦР-тест сдавать все же нужно, ведь только так вы сможете очертить круг возможных контактов. Плюс ко всему, если раньше тесты ПЦР из поликлиник и больниц в лаборатории возили дважды в день, то теперь это время расширено до 3 раз в день.

Будут ли закрываться стационары?

Нет, помощь людям будут оказывать и дальше. Диспансеризация приостановлена, в том числе и углубленная. На прием к узким специалистам попасть по-прежнему можно.

Какие изменения ждут здравоохранение с понедельника?