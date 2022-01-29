Радий Хабиров: «Все пациенты должны оперативно получать первичную медпомощь»

Наша задача – сделать так, чтобы люди могли получить медицинскую помощь. Идёт чрезвычайно большая нагрузка на поликлиническое звено. Я попросил Максима Васильевича, чтобы Минздрав нам сделал предложение, как организовать работу нашего поликлинического звена. Подчёркиваю, это наша главная и ключевая задача. Вдруг кто-то не может дозвониться до врачей. Вдруг кто-то не может получить помощь. Люди очень остро на это влияют. Сами подумайте: если вы своего родного человека не можете в больницу положить или просто получить приём к врачу?

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан