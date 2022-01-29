Радий Хабиров: «Все пациенты должны оперативно получать первичную медпомощь»

Со следующего понедельника все поликлиники в Башкортостане будут работать с 7:30 до 10 часов вечера. А ПЦР-анализы можно будет сдать в поликлиниках до 19:30. Об этом сообщили на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, которое в режиме видеоконференции провёл Радий Хабиров.
Глава республики поставил задачу, чтобы все пациенты оперативно получали первичную медицинскую помощь по месту жительства. Больные не должны с температурой ждать приёма врача целый день, подчеркнул руководитель региона. Главы муниципалитетов обязаны держать эту ситуацию под личным контролем.
По поручению Главы Башкортостана на канале БСТ прошёл брифинг о ситуации с распространением коронавируса в регионе. В прямом эфире на вопросы отвечали министр здравоохранения республики Максим Забелин, главные врачи региональных медучреждений. По словам Минздрава, большая часть заболевших ковидом за последние недели лечится дома. При этом нагрузка на скорую помощь и врачей растёт. БГМУ направляет студентов на помощь медикам. С понедельника большой десант ординаторов приступит к работе в поликлиниках. Увеличены мощности лабораторий. Если раньше за сутки исследовали 5-7 тысяч проб, то сейчас количество биоматериала достигает 38 тысяч единиц в сутки. Свои вопросы могли задать и телезрители. Наиболее часто родители спрашивали о процедуре вакцинации подростков.