Радий Хабиров: «Все пациенты должны оперативно получать первичную медпомощь»

Со следующего понедельника все поликлиники в Башкортостане будут работать с 7:30 до 10 часов вечера. А ПЦР-анализы можно будет сдать в поликлиниках до 19:30. Об этом сообщили на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, которое в режиме видеоконференции провёл Радий Хабиров.

Глава республики поставил задачу, чтобы все пациенты оперативно получали первичную медицинскую помощь по месту жительства. Больные не должны с температурой ждать приёма врача целый день, подчеркнул руководитель региона. Главы муниципалитетов обязаны держать эту ситуацию под личным контролем.

Наша задача – сделать так, чтобы люди могли получить медицинскую помощь. Идёт чрезвычайно большая нагрузка на поликлиническое звено. Я попросил Максима Васильевича, чтобы Минздрав нам сделал предложение, как организовать работу нашего поликлинического звена. Подчёркиваю, это наша главная и ключевая задача. Вдруг кто-то не может дозвониться до врачей. Вдруг кто-то не может получить помощь. Люди очень остро на это влияют. Сами подумайте: если вы своего родного человека не можете в больницу положить или просто получить приём к врачу?

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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По поручению Главы Башкортостана на канале БСТ прошёл брифинг о ситуации с распространением коронавируса в регионе. В прямом эфире на вопросы отвечали министр здравоохранения республики Максим Забелин, главные врачи региональных медучреждений. По словам Минздрава, большая часть заболевших ковидом за последние недели лечится дома. При этом нагрузка на скорую помощь и врачей растёт. БГМУ направляет студентов на помощь медикам. С понедельника большой десант ординаторов приступит к работе в поликлиниках. Увеличены мощности лабораторий. Если раньше за сутки исследовали 5-7 тысяч проб, то сейчас количество биоматериала достигает 38 тысяч единиц в сутки. Свои вопросы могли задать и телезрители. Наиболее часто родители спрашивали о процедуре вакцинации подростков.

На территории республики зарегистрирована только одна вакцина для подростков – «Спутник М». Это разведенная в 5 раз взрослая вакцина «Спутник V». Она прошла все проверки, мы уже привили более 300 подростков.

Максим Забелин, заместитель премьер-министра правительства, министр здравоохранения Республики Башкортостан

Эта вакцинация введена в национальный календарь прививок приказом Минздрава России. Она проводится по эпидпоказаниям и на добровольной основе. Родителям все нюансы разъясняются, они подписывают согласие. С 15 лет подростки могут сами принять решение.

Людмила Семавина, главный внештатный педиатр Министерства здравоохранения Республики Башкортостан
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