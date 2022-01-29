В Башкирии перед выходными автоинспекторы задержали более полусотни пьяных водителей

Этой ночью не обошлось без погонь и даже разборок. В Башкортостане сотрудники ГИБДД выявили свыше полусотни нетрезвых водителей. Массовые проверки прошли по всей республике традиционно с началом выходных. В рейд вместе с сотрудниками Госавтоинспекции выезжала и наша съемочная группа. К слову, долго искать нетрезвых водителей не пришлось.

Доказательств того, что пьяный дебошир был за рулем, предостаточно. Подозрительного водителя инспекторы заметили в деревне Улеево Бирского района. На требования остановиться мужчина только сильнее нажал на педаль газа. Впрочем, инспекторы все же лихача догнали. Ранее он уже был лишен водительских прав за нетрезвое вождение. Теперь же ему грозит уголовное наказание.

А вот чтобы составить протокол на водителя в селе Федоровка под Уфой, инспекторам пришлось вызывать подкрепление. К месту задержания быстро подтянулись друзья нарушителя. Мужчина в нетрезвом состоянии, как потом выяснилось, без права управления ехал на снегоходе. И хотя сам он утверждает, что просто сидел в баре, полицейские предъявили доказательство – запись с видеорегистратора. Один из друзей, столь активно защищающий товарища, на ходу меняет показания.

Пьяная езда карается штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет. Если человек пойман повторно, то ответственность уже уголовная. В этом случае штраф колеблется от 200 до 300 тысяч.

Уже традиционно массовые проверки начинаются в вечер пятницы. Как раз когда заканчиваются рабочие будни и начинаются выходные. В этом время некоторые водители могут позволить себе, так сказать, немного лишнего. К слову, машины сотрудников ДПС не стоят на месте, они постоянно меняют точку дислокации. А потому понадеяться, что удастся избежать ответственности, не стоит.

Немало нетрезвых водителей и в центре столицы. Этот мужчина отказался от медосвидетельствования, что автоматически влечет за собой лишение водительских прав. А этого лихача инспекторы поначалу преследовали на машине, затем уже на своих двоих, когда тот покинул транспортное средство. Гражданин другой страны оказался без каких-либо документов. Утверждает, что выпил всего сто граммов. Алкотестер же показал, что как минимум бутылку водки.

Проводимыми мероприятиями привлекается максимальное количество личного состава. Внимание уделяется выявлению нетрезвых водителей и иных правонарушений. Большинство водителей относится с пониманием, так как осознают, что это требуется в целях поддержания БДД. Марсель Бикташев, инспектор группы пропаганды БДД УГИБДД МВД по Республике Башкортостан