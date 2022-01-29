Жители Башкирии могут попасть на прием к столичным кардиологам благодаря телемедицине

Телемедицина идёт в глубинку. На помощь медикам приходят современные технологии. Теперь жители отдалённых районов республики могут проконсультироваться и получить назначения кардиолога, не выезжая из своих населенных пунктов. Возможность получить квалифицированную помощь даёт пациентам телемедицина.

Сердце по видеосвязи они, конечно, не послушают, но жалобы запишут. На связи два врача-кардиолога и рядом пациент. Вместе обсуждают симптомы и диагноз. Особенно спасает эта технология в общении с районами. Иногда хватает одного взгляда специалиста на снимки, чтобы верно скорректировать лечение.

Как известно, дьявол кроется в деталях, поэтому врачи шаг за шагом прорабатывают каждую мелочь, внимательно изучают все заключения и анализы. Электронные версии истории болезни каждого пациента доктора передают друг другу в системе «Промед». Словом, почти обычный прием, только на расстоянии.

Сегодня для уфимских врачей подобные приёмы дистанционно уже не фантастика. Телемедицина словно открыла канал помощи больным через интернет. И если в начале работы кардиоцентр принимал порядка 100 подобных консультаций в год, то за 7 лет их количество выросло практически в 35 раз.