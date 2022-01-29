В Башкирии инвалиду-погорельцу нужна помощь

Житель Белорецкого района потерял в огне все. Пожар, случившийся в начале января, уничтожил все вещи, документы и протезы. Инвалид Вадим Галиуллин едва и сам не сгорел. Дом уже восстановлению не подлежит. Все, о чем сейчас мечтает мужчина, – это снова встать на ноги.

Проехать на коляске к своему сгоревшему дому инвалид Вадим Галиуллин не может. Передвигаться приходится на руках зятя. В ночь с 4 на 5 января в селе Азнагулово случился пожар. Вадим говорит: проснулся от едкого запаха дыма. Огонь шел со стороны входной двери. Он едва успел выбраться из объятого пламенем здания. Жена помогла взобраться на окно выпрыгнуть на улицу.

Все приборы и инструменты сгорели – я занимался ремонтом на дому. Протезы тоже сгорели. Вадим Галиуллин, погорелец

Помощь вначале оказали соседи. Друзья передали одежду. Приютила семья сестры. Сейчас Вадим с женой проживают у них. Как говорится, в тесноте, да не в обиде.

У нас трое детей, мы вот сейчас всемером живем. Этот дом он строил сам, даже крышу сам делал. Соседи удивлялись. Эльвира Щипакина, сестра Вадима Галиуллина

В 10 лет Вадим лишился обеих ног. Попал под поезд. Но характер не дал ему опустить руки. Мужчина научился ходить при помощи протезов, освоил мастерство ремонта бытовой техники, зачастую бесплатно помогая односельчанам.

Сейчас Вадим уже почти месяц ждет справку от пожарных. Говорит, что только после этого он сможет начать восстанавливать документы и получить новые протезы. Точные причины пожара пока неизвестны.

Вадим не привык просить у кого-то помощи. Но теперь он остался без дома и возможности заработка. Мужчина скромно отвечает, что мечтает заново вернуться к работе. А без инструмента и протезов это сделать пока невозможно. Инвалид надеется, что со временем у него снова появится своя крыша над головой. И каждый желающий может помочь Вадиму Галиуллину снова встать на ноги.

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