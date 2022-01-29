В Уфе спасатели провели противопожарный рейд в СНТ

В прошлом году к нам три семьи пришли с благодарностью. Пришли, сказали, что было задымление. В одном случае ребенок куртку кинул рядом с АГВ. И в ночное время, в 2-3 часа, куртка начала дымиться. Пожарный извещатель сработал и спас семью.

Булат Ибрагимов, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Уфе