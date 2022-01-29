В Уфе спасатели провели противопожарный рейд в СНТ

Сирена, спасающая жизни. Сотрудники пожарной охраны Уфы провели очередной профилактический рейд в садовых товариществах. Многодетным семьям, одиноким пенсионерам и детям войны подарили пожарные извещатели, с остальными провели беседы и раздали памятки.
В среднем за один рейд сотрудники пожарной охраны проходят около 5 километров. Обойти нужно десятки, если не сотни домов. Достучаться до каждого. Многие уфимцы проживают в СНТ даже в зимний период.
Такие рейды сотрудники МЧС стараются проводиться как минимум раз в неделю. Зачастую больше. К тем, кого не застали дома, приходят повторно. К людям в форме садоводы привыкли. Некоторые даже чай попить приглашают. Но засиживаться нет времени. Отдельным категориям граждан раздают бесплатно пожарные извещатели. И они спасают.
Пожарные извещатели положены и детям войны. От одной батарейки «Крона» они могут в автономном режиме проработать до двух лет. Валерий Цинёв, проживающий в СНТ с женой, говорит, что дома уже установлена одна сигнализация. Но и вторая лишней не будет.
Пожары в садовых товариществах наиболее опасны прежде всего из-за того, что дома и другие хозяйственно-бытовые постройки расположены близко друг к другу. К тому же пожарные проезды не всегда бывают очищены от снега. Поэтому профилактике возгораний в зимний период уделяется особое внимание.