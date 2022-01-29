В Уфе спасатели провели противопожарный рейд в СНТ

Сирена, спасающая жизни. Сотрудники пожарной охраны Уфы провели очередной профилактический рейд в садовых товариществах. Многодетным семьям, одиноким пенсионерам и детям войны подарили пожарные извещатели, с остальными провели беседы и раздали памятки.

В среднем за один рейд сотрудники пожарной охраны проходят около 5 километров. Обойти нужно десятки, если не сотни домов. Достучаться до каждого. Многие уфимцы проживают в СНТ даже в зимний период.

Сегодня выходной, суббота, сидели дома, и неожиданно пришёл рейд. Объяснили про пожарную безопасность. И вообще такие рейды нужны, конечно. Потому что у нас тут пожары бывают.

Алсу Сагитова, жительница СНТ «Электроаппарат»
Фото №1 - В Уфе спасатели провели противопожарный рейд в СНТ

Такие рейды сотрудники МЧС стараются проводиться как минимум раз в неделю. Зачастую  больше. К тем, кого не застали дома, приходят повторно. К людям в форме садоводы привыкли. Некоторые даже чай попить приглашают. Но засиживаться нет времени. Отдельным категориям граждан раздают бесплатно пожарные извещатели. И они спасают.

В прошлом году к нам три семьи пришли с благодарностью. Пришли, сказали, что было задымление. В одном случае ребенок куртку кинул рядом с АГВ. И в ночное время, в 2-3 часа, куртка начала дымиться. Пожарный извещатель сработал и спас семью.

Булат Ибрагимов, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Уфе

Пожарные извещатели положены и детям войны. От одной батарейки «Крона» они могут в автономном режиме проработать до двух лет. Валерий Цинёв, проживающий в СНТ с женой, говорит, что дома уже установлена одна сигнализация. Но и вторая лишней не будет.

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Очень приятная вещь, но надеюсь, что она нам не пригодится. Мы будем аккуратны, стараться соблюдать правила и технику пожарной безопасности.

Валерий Цинёв, житель СНТ «Электроаппарат»

Пожары в садовых товариществах наиболее опасны прежде всего из-за того, что дома и другие хозяйственно-бытовые постройки расположены близко друг к другу. К тому же пожарные проезды не всегда бывают очищены от снега. Поэтому профилактике возгораний в зимний период уделяется особое внимание.

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