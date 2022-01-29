В Иглинском районе стартовал проект «Школа журналистики»

Сегодня я пришел в школу журналистики, и мне здесь очень понравилось. Тут довольно добрые люди. Познакомился с журналистом. Сегодня я многому научился, узнал, как работают СМИ, узнал много нового, и сегодня мне всё понравилось.

Владислав Алакуц, ученик школы журналистики