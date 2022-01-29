В Иглинском районе стартовал проект «Школа журналистики»

Идея создания принадлежит сотрудникам редакции газеты «Иглинские вести». На это их подтолкнула нехватка журналистских кадров на селе. Эта проблема есть по всей республике.

Пройти обучение в школе могут и взрослые, и дети. Но больше всего, считают организаторы, будут заинтересованы выпускники школ. Первое занятие уже состоялось.

Сегодня я пришел в школу журналистики, и мне здесь очень понравилось. Тут довольно добрые люди. Познакомился с журналистом. Сегодня я многому научился, узнал, как работают СМИ, узнал много нового, и сегодня мне всё понравилось.

Владислав Алакуц, ученик школы журналистики
Фото №1 - В Иглинском районе стартовал проект «Школа журналистики»

Каждый участник проекта соберёт для себя портфолио, которое поможет ему поступить на факультет журналистики. Наша газета нуждается в профессионалах. Возможно, они придут работать в нашу газету.

Анна Фролова, главный редактор газеты «Иглинские вести»

Ученики «Школы журналистики» научатся работать с информацией, брать интервью, писать тексты в разных жанрах и форматах. Вместе с уже состоявшимися журналистами они будут выезжать на редакционные задания. На занятия также будут приглашаться сотрудники различных республиканских СМИ. Планируется экскурсии в Дом печати и уфимский Телецентр. Организаторы проекта также хотят уделить внимание и современным форматам презентации информации.

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