В Башкирии коронавирусом заболели еще 852 человека

В Башкирии показатель выявляемых каждый день фактов коронавируса снова поднимается с высокой скоростью. За сутки коронавирус выявили у 852 граждан.

Вместе с ними общее число всех зарегистрированных с начала пандемии случаев заболевания на территории республики составило на 30 января 131 114. Завершили лечение от Covid-19 за все время пандемии 120 721 человек, в том числе за сутки – 489.