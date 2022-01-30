Как дожить до 100 лет: секреты долгожителей Башкирии

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, долгожителями считаются те, кто перешагнул рубеж в 90 лет. Как дожить до такого возраста и при этом сохранить здоровье и бодрость? Мы поговорили с долгожителями республики, а также с учеными и диетологами. О секретах долголетия – в нашем специальном репортаже.

Ровно через два месяца Абдурахман Абдуллин будет отмечать день рождения. Ему исполнится 91 год. Возраст, конечно, преклонный, но среди долгожителей, наш герой еще, можно сказать, молодой. Согласно Всемирной организации здравоохранения, долгожители – это те, кто разменял девятый десяток, а Абдурахман Абдуллин едва вступил в их ряды. И, не скрывая, делится своим секретом долголетия.

Надо быть добрым, на некоторые вещи смотреть философски. Подвижность, активный и здоровый образ жизни. Абдурахман Абдуллин, долгожитель

Удивительно, но своим благодаря своему повседневному режиму Абдурахман Абдуллин до сих пор остается бодрым, а что касается памяти, жаловаться не приходится. Он отлично помнит не только годы Великой Отечественной войны, но и то время, когда он был еще совсем ребенком. Помнит маму, родной дом, правда, вспоминает не без волнения.

Всю свою жизнь Абдурахман Абдуллин посвятил детям – почти полвека преподавал в деревенской школе математику. Даже становился учителем года, а среди его учеников немало золотых медалистов, победителей школьных олимпиад. Мужчина шутит: наверное, они не дают ему состариться.

Если вернутся назад, в прошлое, на десятилетия назад, то можно понять, благодаря чему человечество стало жить дольше. Генетики республики считают, что это стало возможным после того, как ученые изобрели новые эффективные виды лекарственных средств. Ведь тогда важным фактором, сказывающимся на низкой продолжительности жизни, были эпидемии, выкашивающие целые деревни. Давайте сравним. В конце 19 века тогда еще в Российской Империи люди едва доживали до 30. Это среднестатистический показатель. Но после того, как прогресс шагнул вперед, цифры начали расти. Так, к середине 20 века возраст приблизился к 70 годам.

Генетики института биохимии Уфимского центра российской академии наук изучают причины как старение, так и долголетия. Это если говорить простыми словами. На самом деле направлений достаточно много: старение клеток, сокращение хромосом и тому подобное. Но всё это можно объединить.

Чтобы выяснить, как же нам жить подольше, генетики пользуются разными теориями, проводят эксперименты и исследования. Но для всего этого нужна основа – генетический материал. И оказывается, что в Башкортостане есть целая коллекция долгожителей, которая легко помещается в холодильник. Конечно же, речь идет о ДНК-материалах. Вещь настолько уникальная и существует чуть ли не в единственном виде. Так что иногда к российским ученым обращаются зарубежные коллеги с просьбой поделиться ДНК долгожителей.

Этой весной Миннизиян Талхина готовится отмечать юбилей. Родственников обязательно будет много, а само торжество чуть ли не на всю деревню. Всё-таки 100 лет исполняется раз в жизни. Впрочем, долгожительница чувствует себя неплохо. Хотя пережила целых 4 инсульта, все равно без особого труда читает стихи на башкирском языке. Всю жизнь Миннизиян Талхина работала в колхозе. Продукты питания были самые простые, особого режима, как у спортсменов, не было.

Вообще Туймазинский район можно считать уникальным в своем роде. 10 лет назад здесь зафиксировали сразу 540 долгожителей старше 90 лет и 11 человек, кто разменял целый век. Позже, в 2019 году, в республике подсчитали всех долгожителей. Оказалось, тех, кому больше 100 лет, 82 человека.

Диетолог Регина Ахуньянова о рекомендациях, связанных с питанием, знает, пожалуй, всё. Что можно, что нельзя, как сочетать разные продукты, что полезно, а что вредно. Как говорит доктор Регина, большого секрета здесь нет. Стараться не переедать, стараться есть натуральные продукты и не налегать на сладкое.

Сейчас мы покупаем переработанные продукты, в которых минимальное количество питательных веществ, минимальная ценность. Если есть возможность, ешьте натуральные продукты, это действительно продлевает жизнь. Регина Ахуньянова, диетолог