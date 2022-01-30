Памяти жертв Холокоста: как евреи спасались от нацистов в Башкирии

На неделе дань памяти во всем мире отдали жертвам Холокоста. Шесть миллионов еврейских мужчин, женщин и детей были замучены и убиты нацистами. Фашисты ставили цель – стереть с лица земли целый народ. К счастью, этого им сделать не удалось, но количество жертв и урон, нанесенный нации, невообразим. Надежду в страшное военное время давали те, кто стоял по другую сторону зла, спасая и укрывая евреев. О событиях, которые нельзя забывать.

Все годы поиска Леон Рубин, как заговоренный, повторял это слово. Семилетний мальчик на всю жизнь запомнил название места, где навсегда расстался с мамой. Раша Рубина умерла от брюшного тифа в 43-м. Ташла – место, где они оказались, бежав от нацистов. Сначала могилу искали в башкирском селе Ташлы, а потом в оренбургском с похожим названием. Но нужного захоронения не было. Тогда из Оренбуржья ему отправляют список соседних деревень. И он узнает знакомое – Чернышовка Ташлинского района.

Пишу обратно, что мне кажется, это место, где мы жили и где похоронена моя мама. Они пошли из Ташлы 11 километров в Чернышовку и пишут мне в ответ: «Леон, мы нашли гроб твоей мамы». Леон Рубин

Эта история, снятая режиссером Гульназ Галимуллиной, легла в основу документального фильма «Никогда больше». Картина рассказывает о советском политруке, уроженце Башкирии Николае Киселеве. Он спас Леона Рубина вместе с семьей и еще около 200 евреев от нацистов, проведя их 1500 километров по оккупированной территории и выведя за линию фронта.

Они шли по ночам до 40 километров, днем скрывались. Киселев – праведник народов мира. Это звание присуждали тем, кто помог спасти евреев во время войны. Гульназ Галимуллина, режиссёр фильма

Нацисты уничтожили, расстреляв, замучив, задушив в газовых камерах, 6 миллионов евреев. Это как если бы полностью истребили население пяти таких городов, как Уфа. Уничтожение еврейского народа Германия разделила на три этапа: выселение, концентрирование в гетто и третий период – так называемое «окончательное решение еврейского вопроса», то есть уничтожение еврейского народа.

Холокост – тягчайшее преступление против человечества. Многие считают, что самое тяжкое. До сих пор Германия платит пострадавшим. Никакими деньгами это не окупишь, конечно, никто не может оценить жизнь человека. Михаил Цвик, председатель Уфимской еврейской религиозной общины

Холокост – это время невообразимой жестокости и в то же время величайшего самопожертвования. Когда, рискуя собственными жизнями, люди старались спасти евреев. У уфимского краеведа и журналиста Эммы Шкурко есть своя история. В 44-м её мама была направлена врачом в недавно освобожденный белорусский город.

Перед ней убили другого доктора, а маму пытался убить сын хозяйки, который прятался в лесах. Он приходил и требовал ее выдать, она сжималась, пряталась, а хозяйка, понимая, что нацисты уже не вернутся, скрывала ее. Только благодаря ей мама выжила. Эмма Шкурко, писатель, краевед

Большое количество евреев, спасаясь от войны и нацистов, оказались в Башкортостане. Часть из них уехала после войны, а кто-то остался навсегда.

Наша семья благодарна Башкирии, тем людям, которые в годы войны приютили, дали работу, жилье, и когда умер дедушка, мамин отец, она поклонилась дому, в котором они жили всей семьей, и сказала слова благодарности. Эмма Шкурко, писатель, краевед

Праведниками мира, спасавшими евреев, были признаны более 27 тысяч человек. История каждого – это иллюстрация добра и зла. И очень опасно забывать о тех ужасах, на которые оказался способен человек.

Мы видим, как сегодня возрождается неонацизм, возрождается течение, которое пропагандирует идеологию Третьего рейха. Наша задача – не позволить этому повториться. Марат Марданов, председатель совета отделения Российского исторического общества Республики Башкортостан