Памяти жертв Холокоста: как евреи спасались от нацистов в Башкирии

На неделе дань памяти во всем мире отдали жертвам Холокоста. Шесть миллионов еврейских мужчин, женщин и детей были замучены и убиты нацистами. Фашисты ставили цель – стереть с лица земли целый народ. К счастью, этого им сделать не удалось, но количество жертв и урон, нанесенный нации, невообразим. Надежду в страшное военное время давали те, кто стоял по другую сторону зла, спасая и укрывая евреев. О событиях, которые нельзя забывать.
Все годы поиска Леон Рубин, как заговоренный, повторял это слово. Семилетний мальчик на всю жизнь запомнил название места, где навсегда расстался с мамой. Раша Рубина умерла от брюшного тифа в 43-м. Ташла – место, где они оказались, бежав от нацистов. Сначала могилу искали в башкирском селе Ташлы, а потом в оренбургском с похожим названием. Но нужного захоронения не было. Тогда из Оренбуржья ему отправляют список соседних деревень. И он узнает знакомое – Чернышовка Ташлинского района.
Эта история, снятая режиссером Гульназ Галимуллиной, легла в основу документального фильма «Никогда больше». Картина рассказывает о советском политруке, уроженце Башкирии Николае Киселеве. Он спас Леона Рубина вместе с семьей и еще около 200 евреев от нацистов, проведя их 1500 километров по оккупированной территории и выведя за линию фронта.
Нацисты уничтожили, расстреляв, замучив, задушив в газовых камерах, 6 миллионов евреев. Это как если бы полностью истребили население пяти таких городов, как Уфа. Уничтожение еврейского народа Германия разделила на три этапа: выселение, концентрирование в гетто и третий период – так называемое «окончательное решение еврейского вопроса», то есть уничтожение еврейского народа.
Холокост – это время невообразимой жестокости и в то же время величайшего самопожертвования. Когда, рискуя собственными жизнями, люди старались спасти евреев. У уфимского краеведа и журналиста Эммы Шкурко есть своя история. В 44-м её мама была направлена врачом в недавно освобожденный белорусский город.
Большое количество евреев, спасаясь от войны и нацистов, оказались в Башкортостане. Часть из них уехала после войны, а кто-то остался навсегда.
Праведниками мира, спасавшими евреев, были признаны более 27 тысяч человек. История каждого – это иллюстрация добра и зла. И очень опасно забывать о тех ужасах, на которые оказался способен человек.
Больше половины евреев Европы были уничтожены. Пострадала культура: навсегда утеряны некоторые обычаи, танцы, угас язык идиш. Многие эксперты считают, что численность евреев к довоенному уровню не смогла вернуться до сих пор.