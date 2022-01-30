Радий Хабиров: «Мы увеличим процент газификации республики до 94»

Речь идет о тех населенных пунктах, где, по-народному, по-простому сказать, труба проходит рядом. Вот от этой трубы до участка, до домовладения, газ должен быть подведен бесплатно. Вся работа внутри участка – это, разумеется, за счет собственника. Но и здесь правительство сейчас подготовило и уже приняло решение, чтобы минимизировать расходы, а здесь цены, к сожалению, тоже сразу подскочили и на оборудование, и на прокладку внутри домохозяйства. Подготовило типовые условия для реализации работы и внутри домовладения.

Владимир Путин