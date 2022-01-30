В Управлении ветеринарии Башкирии прокомментировали вспышку АЧС

В республике могут запретить разведение свиней на личных подворьях. С такой инициативой выступил на заседании Госсобрания председатель Союза производителей и переработчиков мяса Виктор Фрейдлин.

На этой неделе в регионе впервые обнаружили африканскую чуму свиней. Летальность составляет до 100 процентов. Вирус был выявлен в хозяйстве жителя села Кармаскалы Стерлитамакского района. Там сейчас введен карантин. В угрожаемой зоне еще 8 сел. Возможной причиной появления заразной болезни специалисты назвали кормление животных пищевыми отходами.

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Сейчас государственная ветеринарная служба ликвидирует очаг заболевания. В течение 30 дней будут проводиться меры по недопущению проникновения вируса на территорию других районов.

В буферной зоне 5 км будет изыматься поголовье, как того требует инструкция. Крупных предприятий в этой зоне нет, единственное граничащее предприятие – это «Рощинский», на данный момент поголовья свиней там нет, есть только переработка. В этой части будет проводиться мониторинг.

Линар Зиганшин, начальник отдела государственного надзора в области обращения с животными Управления ветеринарии Республики Башкортостан
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