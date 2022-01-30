В Управлении ветеринарии Башкирии прокомментировали вспышку АЧС

В буферной зоне 5 км будет изыматься поголовье, как того требует инструкция. Крупных предприятий в этой зоне нет, единственное граничащее предприятие – это «Рощинский», на данный момент поголовья свиней там нет, есть только переработка. В этой части будет проводиться мониторинг.

Линар Зиганшин, начальник отдела государственного надзора в области обращения с животными Управления ветеринарии Республики Башкортостан