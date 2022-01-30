Тело младенца, выброшенного матерью в Башкирии, пролежало на помойке больше недели

Тело младенца, которого выкинула жительница Мелеуза на помойку, пролежало в контейнере больше недели. Это выяснила прокуратура республики. Мертвого ребенка обнаружили на этой неделе на мусороперерабатывающем комплексе, личность матери уже установлена, с ней работают полицейские.

На этой фотографии тот самый пакет с мертвым младенцем, его обнаружили сотрудники мусороперерабатывающего завода при разборе отходов. Когда тело новорожденного попало на сортировочную ленту, у работников комплекса кровь застыла в жилах.

Удивительно, что мы его обнаружили при первом же захвате лопаты погрузчика, в первом же мешке. Сотрудница сначала подумала, что это кукла, потом уже поняли, что ребенок – такой крик стоял.

Тимур Ахметшин, руководитель ООО «МПК Экотех-Мелеуз»
Фото №1 - Тело младенца, выброшенного матерью в Башкирии, пролежало на помойке больше недели

Руководитель завода вызвал полицию, правоохранители оцепили весь комплекс, осмотрели записи с камер видеонаблюдения и график машин, чтобы вычислить то авто, на котором и привезли ужасающую находку. Удалось определить адрес и личность горе-матери – это 26-летняя Лиана Ямилова, которая уже воспитывает двоих малолетних детей, но от третьего почему-то решила избавиться. Ее мама заявила, что не знала о беременности дочери, несмотря на то, что проживают они вместе.

– Извините, я сегодня болею, у меня давление, мне плохо. – Я понимаю-понимаю. А он мертвым родился, да? – Я не знаю ничего... – А где ваша дочь сейчас? – Она в милиции.

Отец детей рассказал, что они с Лианой не живут вместе уже более года. От кого родила его бывшая, мужчина тоже не в курсе. В пятницу утром ему позвонили из органов опеки и попросили забрать сына и дочь к себе.

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– Сегодня утром ко мне опека приходила, рассказали. Я сам в шоке, до сих пор трясёт. – А вы отец третьего ребёнка получается? – Нет, двоих. – Может, она в депрессии была? Что её на это побудило? – Да не знаю я, у меня вообще в голове не укладывается, не могла она так сделать.

Примечательно, но о положении женщины не подозревал никто, да и виду она не подавала. Так же, как и раньше, продолжала ходить на птицеферму, где трудилась оператором механизации. По данным Мелеузовской межрайонной прокуратуры, Лиана родила ребенка прямо на рабочем месте, 19 января, а тело младенца пролежало в мусорном контейнере чуть больше недели.  Птицеводческий комплекс ситуацию не комментирует.

В ходе комплекса надзорных мероприятий межрайонная прокуратура даст оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, призванных выявлять неблагополучные семьи и детей, оказавшихся в социально опасном положении, а также причины и условия, способствовавшие произошедшей ситуации.

Регина Батталова, помощник прокурора Республики Башкортостан по взаимодействию со СМИ и общественностью
Фото №2 - Тело младенца, выброшенного матерью в Башкирии, пролежало на помойке больше недели

Соседи в шоке от истории Ямиловых. В глазах жителей пятиэтажки семья характеризовалась всегда с положительной стороны.

Я не видела, что она в положении, она сама по себе крупная. Одно время мужик какой-то был у нее. Тихая такая, никогда шума не было, дети не орали, все спокойно.

Зинаида, соседка семьи Ямиловых

Она же работает, у них кредит, куда ей третьего? Она что, дура, что ли? Я не верю.

Алла, соседка семьи Ямиловых

В различных СМИ трактуется разная информация, якобы Ямилова готовилась к родам заранее, а на складе были обнаружены обезболивающие таблетки. Следователи сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего. С телом ребенка работают судмедэксперты.

В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти младенца, опрашиваются очевидцы. Мать ребенка была в тот же день установлена. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Евгений Каневский, старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Башкортостан

Родила ли Ямилова ребенка уже мертвым, либо же на момент, когда его поместили в пакет, он был еще жив, предстоит выяснить, как и то, что побудило молодую маму, у которой уже есть двое детей, совершить такой зверский поступок. Уголовное дело пока не возбуждено, в ближайшее время будет решаться вопрос о лишении женщины родительских прав.

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