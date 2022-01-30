Тело младенца, выброшенного матерью в Башкирии, пролежало на помойке больше недели

Тело младенца, которого выкинула жительница Мелеуза на помойку, пролежало в контейнере больше недели. Это выяснила прокуратура республики. Мертвого ребенка обнаружили на этой неделе на мусороперерабатывающем комплексе, личность матери уже установлена, с ней работают полицейские.
На этой фотографии тот самый пакет с мертвым младенцем, его обнаружили сотрудники мусороперерабатывающего завода при разборе отходов. Когда тело новорожденного попало на сортировочную ленту, у работников комплекса кровь застыла в жилах.
Руководитель завода вызвал полицию, правоохранители оцепили весь комплекс, осмотрели записи с камер видеонаблюдения и график машин, чтобы вычислить то авто, на котором и привезли ужасающую находку. Удалось определить адрес и личность горе-матери – это 26-летняя Лиана Ямилова, которая уже воспитывает двоих малолетних детей, но от третьего почему-то решила избавиться. Ее мама заявила, что не знала о беременности дочери, несмотря на то, что проживают они вместе.
Отец детей рассказал, что они с Лианой не живут вместе уже более года. От кого родила его бывшая, мужчина тоже не в курсе. В пятницу утром ему позвонили из органов опеки и попросили забрать сына и дочь к себе.
Примечательно, но о положении женщины не подозревал никто, да и виду она не подавала. Так же, как и раньше, продолжала ходить на птицеферму, где трудилась оператором механизации. По данным Мелеузовской межрайонной прокуратуры, Лиана родила ребенка прямо на рабочем месте, 19 января, а тело младенца пролежало в мусорном контейнере чуть больше недели. Птицеводческий комплекс ситуацию не комментирует.
Соседи в шоке от истории Ямиловых. В глазах жителей пятиэтажки семья характеризовалась всегда с положительной стороны.
В различных СМИ трактуется разная информация, якобы Ямилова готовилась к родам заранее, а на складе были обнаружены обезболивающие таблетки. Следователи сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего. С телом ребенка работают судмедэксперты.
Родила ли Ямилова ребенка уже мертвым, либо же на момент, когда его поместили в пакет, он был еще жив, предстоит выяснить, как и то, что побудило молодую маму, у которой уже есть двое детей, совершить такой зверский поступок. Уголовное дело пока не возбуждено, в ближайшее время будет решаться вопрос о лишении женщины родительских прав.