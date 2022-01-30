Тело младенца, выброшенного матерью в Башкирии, пролежало на помойке больше недели

В ходе комплекса надзорных мероприятий межрайонная прокуратура даст оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, призванных выявлять неблагополучные семьи и детей, оказавшихся в социально опасном положении, а также причины и условия, способствовавшие произошедшей ситуации.

Регина Батталова, помощник прокурора Республики Башкортостан по взаимодействию со СМИ и общественностью