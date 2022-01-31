62 добровольца на борьбе с COVID-19. В Сибае возобновил работу волонтерский штаб в рамках акции «Мы вместе».
Среди тех, кто хочет помочь другим безвозмездно, не только студенты, таксисты и предприниматели. К работе присоединились также депутаты Горсовета. Один из народных избранников ежедневно дежурит на собственной машине. Волонтеры развозят лекарства по заявкам нуждающихся старше 65 лет, страдающих хроническими заболеваниями.
Также добровольцы помогают добраться пожилым до пунктов вакцинации, чистят снег и раздают памятки о прививке от коронавируса. С просьбой о помощи жители Сибая могут обратиться по номерам: 8-987-493-27-54, 8-987-493-27-50.