В Сибае возобновил работу волонтерский штаб в рамках акции «Мы вместе»

62 добровольца на борьбе с COVID-19. В Сибае возобновил работу волонтерский штаб в рамках акции «Мы вместе».

Среди тех, кто хочет помочь другим безвозмездно, не только студенты, таксисты и предприниматели. К работе присоединились также депутаты Горсовета. Один из народных избранников ежедневно дежурит на собственной машине. Волонтеры развозят лекарства по заявкам нуждающихся старше 65 лет, страдающих хроническими заболеваниями.