В Уфе театр отменил все спектакли из-за коронавируса

Уфимский государственный татарский театр «Нур» в Уфе принял решение отменить все спектакли на этой неделе из-за непростой эпидемиологической обстановки.
На сайте театра была опубликована информация, что с 29 января по 6 февраля все спектакли будут отменены из-за коронавируса. Купленные билеты будут действительны к спектаклям на другие даты. При желании билеты можно сдать и получить возврат денежных средств.
Напомним, по последним данным, в Башкирии выявлено 852 зараженных коронавирусом за сутки. Это абсолютный антирекорд за всё время пандемии.
Фото: 2gis.ru