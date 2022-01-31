Появились подробности аварии в Уфе, в которой погибла пожилая женщина

Представители ГИБДД по Башкирии сообщили подробности аварии в Уфе, в которой погибла пожилая женщина. Инцидент произошёл накануне, 30 января.

В Калининском районе 34-летний мужчина на ВАЗ-2110 при движении по улице Перспективной выехал на встречную полосу. Произошло столкновение с «Рено Дастер», которым управлял 61-летний мужчина.

Госпитализация потребовалась водителю отечественного авто. Его 70-летняя пассажирка трагически скончалась, не дождавшись помощи врачей. В обстоятельствах ДТП разбираются правоохранители.