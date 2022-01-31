Эксперты заявили о риске повторного заражения новым штаммом коронавируса

Риск повторного заражения штаммом «омикрон» по сравнению с «дельтой» выше в 5,4 раз. Об этом заявили британские учёные. Их слова цитирует «Российская газета».
Штамм «омикрон» считается более заразным, но менее патогенным. Как заявили исследователи, уровень защиты у переболевших новым штаммом всего 19%. При этом антитела защищают от всех вариантов коронавируса.
Сейчас ведутся исследования о сочетании двух возможных вариантов защиты от коронавируса: после болезни и после прививки. Американские учёные считают, что переболевшие «омикроном» и получившие прививку от коронавируса могут выработать «супериммунитет».