Эксперты заявили о риске повторного заражения новым штаммом коронавируса

Риск повторного заражения штаммом «омикрон» по сравнению с «дельтой» выше в 5,4 раз. Об этом заявили британские учёные. Их слова цитирует «Российская газета».

Штамм «омикрон» считается более заразным, но менее патогенным. Как заявили исследователи, уровень защиты у переболевших новым штаммом всего 19%. При этом антитела защищают от всех вариантов коронавируса.