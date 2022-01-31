Стало известно состояние 6-летней девочки, которая пострадала в аварии в Башкирии

29 января в Мелеузовском районе произошла смертельная авария. При столкновении двух автомобилей скончался 14-летний мальчик и пострадала 6-летняя девочка.

Инцидент произошёл на 6 км автодороги Мелеуз-Фёдоровка. На трассе столкнулись «Лада Калина», за рулём которой находилась 35-летняя женщина, и «Шевроле Нива», которой управлял 51-летний мужчина.

Смертельные травмы в ДТП получил 14-летний сын водительницы «Лады». Её 6-летняя дочка была госпитализирована. Как сообщили изданию ГорОбзор.ру представители регионального Минздрава, девочка находится в состоянии средней тяжести. Произошедшее изучает следственный комитет.