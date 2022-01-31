В Уфе стартовала акция «Останови распространение COVID-19»

Его получали все: и кто впервые пришел прививаться, и те кто уже ревакцинируется. В наборе комплект перчаток, масок и антисептик. Башкортостан вошёл в 20-ку регионов, где «Красный крест» проводит подобные акции.

Мобильный пункт вакцинации в Конгресс-холле работает с 9:00 до 19:00 часов без выходных. Для удобства граждан здесь организовали зону отдыха, где можно посидеть после прививки, чтобы проконтролировать свое самочувствие. В пункте вакцинации помогают и волонтеры-медики. Это студенты БГМУ, многие из них работали в ковид-госпиталях.