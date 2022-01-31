Представители «Уфаводоканала» завершили проверку воды в Кузнецовском затоне

30 января представители «Уфаводоканала» завершили профилактические работы в микрорайоне Кузнецовский затон. Напомним, жильцы нескольких домов пожаловали на качество воды.

По словам жителей района, воду, которая течёт из-под крана, невозможно использовать даже для мытья посуды. Вода с примесями, неприятным запахом и с осадком непонятного происхождения. Готовить пищу и купаться с такой водой невозможно.

Проверка специалистов показала, что мутность холодной воды в районе действительно превышает нормативы. Предприятие приступило к профилактическим мероприятиям, а к домам был организован подвоз питьевой и технической воды. 31 января все необходимые мероприятия были проведены – вода соответствует всем нормам.