Представители «Уфаводоканала» завершили проверку воды в Кузнецовском затоне

30 января представители «Уфаводоканала» завершили профилактические работы в микрорайоне Кузнецовский затон. Напомним, жильцы нескольких домов пожаловали на качество воды.
По словам жителей района, воду, которая течёт из-под крана, невозможно использовать даже для мытья посуды. Вода с примесями, неприятным запахом и с осадком непонятного происхождения. Готовить пищу и купаться с такой водой невозможно.
Проверка специалистов показала, что мутность холодной воды в районе действительно превышает нормативы. Предприятие приступило к профилактическим мероприятиям, а к домам был организован подвоз питьевой и технической воды. 31 января все необходимые мероприятия были проведены – вода соответствует всем нормам.
Однако жильцы района отмечают, что вода лучше не стала. Уфимка рассказала ИА «Башинформ», что в воде присутствует примесь – в раковине остаётся ржавый садок. Станет ли ситуация лучше со временем – пока неизвестно.