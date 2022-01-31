Глава Башкирии раскритиковал очереди в поликлиниках

Глава Башкирии раскритиковал появление очередей в поликлиниках. Новое постановление о работе поликлиник с 07:30 до 22:00 выполнено не везде. Хуже всего ситуация обстоит в Уфимском и Иглинском районах, а также в Уфе и Стерлитамаке. По словам Радия Хабирова, люди должны получать помощь по мере необходимости, а не через несколько суток после обращения.