Стало известно, планируется ли переводить школьников на дистанционное обучение в Башкирии

Сегодня, 31 января, на оперативном совещании в правительстве Башкирии обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию в регионе.
Стало известно, планируется ли переводить школьников на дистанционное обучение. По данным Главы Башкирии и министерства образования, оснований переводить учеников на дистанционку нет.
При выявлении заболевших классы могут закрывать на карантин. Специалисты просят родителей не приводить болеющих детей в школу, чтобы не допустить распространения заболевания.
По последним данным, 2267 классов в Башкирии закрыты на карантин. Коронавирусом болеют 3329 детей школьного возраста.