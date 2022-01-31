Стало известно, планируется ли переводить школьников на дистанционное обучение в Башкирии

Сегодня, 31 января, на оперативном совещании в правительстве Башкирии обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию в регионе.

Фото №1 - Стало известно, планируется ли переводить школьников на дистанционное обучение в Башкирии

Стало известно, планируется ли переводить школьников на дистанционное обучение. По данным Главы Башкирии и министерства образования, оснований переводить учеников на дистанционку нет.

Все больше обращаются с просьбой перевести детей на дистант, но на момент субботы мне докладывали, что всего лишь 0,67% школьников у нас болеют. Оснований переводить на дистант я не вижу.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

При выявлении заболевших классы могут закрывать на карантин. Специалисты просят родителей не приводить болеющих детей в школу, чтобы не допустить распространения заболевания.

По последним данным, 2267 классов в Башкирии закрыты на карантин. Коронавирусом болеют 3329 детей школьного возраста.

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