В России коронавирус выявили у 124 тысяч пациентов

Эпидемиологическая ситуация в России из-за коронавируса становится тяжелее. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

За последние сутки коронавирус в России выявили у 124 070 человек. Общее количество зараженных достигло 11 861 077. С выздоровлением за последние сутки выписали 30 130 пациентов (10 248 281), а скончались – 621 (331 349). Госпитализация потребовалась 9090 заболевшим.