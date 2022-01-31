В Башкирии Ситуационный антиковидный центр работает в усиленном режиме

Если раньше их было 11, то в настоящее время там работают 47 операторов – это студенты, ординаторы, сотрудники Минтруда. Получить информацию по амбулаторной помощи, ПЦР-тестированию, открытию больничных листов и другим актуальным темам можно по телефону в Уфе: 218-19-19.