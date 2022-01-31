В Башкирии появился еще один коровник на 480 голов

Обед буренок – строго по расписанию. А за тем, чтобы на кормовом столе ничего не оставалось, следят работники фермы. Это новый коровник, он рассчитан на 480 голов. Сегодня здание заполнено на 100%. Здесь есть автоматизированная система вентиляции воздуха и очистки стойла, энергосберегающее освещение.

Доильный зал – на 1200 голов. В скором времени его суточная нагрузка будет полной. К сельхозпредприятию относятся еще шесть ферм, откуда перевезут часть дойного гурта. В общей сложности на предприятии в сутки производится 60 тонн молока.

Большая часть сырья сдается производителям молочной продукции, а остальное отправляется в свой цех переработки, появившийся год назад. Основной ассортимент – молоко, кефир, масло, сметана, творог.

А вот задача повышения эффективности и укрепления материально-технической базы – на плечах молодежи. Главный экономист Ильшат Сафиуллин в прошлом году стал финалистом проекта республиканского Минсельхоза «Лидеры агропромышленного комплекса».

В будущем на предприятии хотят сделать упор и на переработку мяса, а значит, нужны новые сотрудники. И особое внимание уделяют студентам вузов, которые готовы вернуться работать на малую родину.