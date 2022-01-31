В России появится должность замглавы ФСИН по службе пробации

Президент России согласился с идеей создания новой должности заместителя генерального директора ФСИН. Уполномоченный займётся созданием службы пробации.
Служба пробации – специальное подразделение, которое работает с бывшими осужденными, вышедшими на свободу.
Ввести в структуру ФСИН новые должность и службу в ходе встречи с главой государства предложил министр юстиции страны Константин Чуйченко. Он попросил президента РФ одобрить это предложение.
Константин Чуйченко сообщил о том, что будет создан специальный реестр бывших осужденных. По его словам, реестровая работа начнётся уже с места лишения свободы. Человеку, вышедшему на свободу, будет предоставлена возможность получать образование, социальные и медицинские услуги, будут оказываться правовое консультирование, психологическая помощь и помощь «в налаживании социально полезных связей». Владимир Путин создание данного реестра одобрил.