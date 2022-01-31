В Уфе на женщину упал снег с крыши

Сегодня, 31 января, произошло три случая падения наледи с крыш. Пострадала женщина и несколько автомобилей.

Как сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты, у дома №55 по улице Кремлевской с козырька балкона на 68-летнюю женщину упал снег. На место происшествия прибыли медики, который осмотрели пострадавшую. От госпитализации она отказалась.

На машины снег упал у домов №24 по улице Ферина и №3 по улице Фронтовых бригад. Автомобили получили механические повреждения, никто из людей не пострадал.