Житель Уфы утопил 16-летнюю возлюбленную в ванной

Следственный комитет Уфы завершил расследование жуткого убийства, которое произошло ещё 7 лет назад.

В августе 2014 года в квартире по улице Машиностроителей было обнаружено тело 16-летней девушки. Несчастная без признаков жизни лежала в наполненной ванне. В полицию обратился возлюбленной погибшей, у которого девушка находилась в гостях, пока родителей не было дома.

По словам парня, он ушёл утром, а, когда вернулся, долго не мог попасть в квартиру. Молодой человек пробрался в дом через балкон и нашёл тело возлюбленной. Соседи и знакомые пары подтвердили слова парня. Тогда следственные мероприятия не привели правоохранителей к подозреваемому.

Однако в 2021 году криминалисты вновь изучили материалы дела, детализировали звонки парня и его друга, оказалось, что именно возлюбленный погибшей причастен к её смерти. После собранных доказательств уже 30-летний мужчина сознался в содеянном.

В злополучный день молодые люди поссорились, тогда парень погрузил голову возлюбленной в ванну и удерживал, пока девушка не перестала подавать признаки жизни. После мужчина сделал вид, что в момент смерти в квартире не находился.

Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.