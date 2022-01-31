В Башкирии пенсионер застрял в погребе

31 января в городе Дюртюли помощь спасателей потребовалась 72-летнему мужчине и его семье. Об этом сообщила пресс-служба Госкомитета по ЧС.

Пенсионер спустился в погреб за картошкой. Однако самостоятельно выбраться уже не смог – ему просто не хватило сил. Помочь пенсионеру попытались родственники, но им помешали глубина погреба и слишком узкий лаз.