В Башкирии пенсионер застрял в погребе

31 января в городе Дюртюли помощь спасателей потребовалась 72-летнему мужчине и его семье. Об этом сообщила пресс-служба Госкомитета по ЧС.
Пенсионер спустился в погреб за картошкой. Однако самостоятельно выбраться уже не смог – ему просто не хватило сил. Помочь пенсионеру попытались родственники, но им помешали глубина погреба и слишком узкий лаз.
На место инцидента прибыли спасатели, которым удалось вытащить мужчину с помощью альпинистского снаряжения. Пенсионеру также была оказана медицинская помощь.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.