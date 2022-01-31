Стало известно, сколько выделят из бюджета на строительство спортивных площадок

Михаил Мишустин утвердил программу в рамках которой регионы в течение 3 лет получат 9 миллиардов рублей на строительство спортивных площадок. Всего в ней участвуют 84 субъекта.

На эти деньги планируется построить 80 спортивных залов и 200 площадок. Известно, что классифицироваться они будут как «умные», на каждом объекте можно будет подключиться к интернету. Сделано это будет для того, чтобы каждый мог подобрать программу для тренировок и следить за качеством ее выполнения.