В России участились случаи мошенничества с банковскими картами

Один из крупнейших банков России рассказал о новом виде мошенничества с банковскими картами, случаи которого участились с российскими пользователями. Мошенники выдают себя за билетные агрегаторы.

Суть нового метода мошенничества состоит в том, что пользователям банков предлагают подключить подписку, в которой будут рассылать выгодные предложения по приобретению билетов на концерты. Если человек соглашается на предложение, то с его счета за несколько минут снимают все деньги.