Disney лишили прав на белку из «Ледникового периода»

Айви Зильберштейн выиграла суд против киностудии Disney, теперь авторские права на белку из мультфильма «Ледниковый период» полностью принадлежат художнице. Известно, что судебные процессы продолжались более 20 лет.

Айви нарисовала белку еще в 1999 году, а первая часть «Ледникового периода» вышла в 2002. Тогда и начались первые судебные процессы киностудии и художницы, в которых постановили, что обе стороны имеют равные права на персонажа.