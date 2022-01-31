Ученые изобрели QR-код, который невозможно распознать невооруженным глазом

Ученые из Массачусетского университета изобрели QR-код, который невозможно увидеть невооруженным глазом. Его наносят на предметы с помощью специального принтера, создавая эффект невидимости.

Сообщается, что идею для создания проекта придумали после презентации смартфона с инфракрасным датчиком. Материал, которым наносят QR-код остается невидимым при обычном свете, но при инфракрасных лучах рисунок возможно различить.