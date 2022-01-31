Радий Хабиров раскритиковал работу поликлиник в новом режиме

Глава Башкортостана потребовал наладить работу поликлиник, чтобы жители не стояли в очередях и не мёрзли на улице. Критике со стороны Радия Хабирова подверглись медучреждения первичного звена. С сегодняшнего дня в силу вступил новый график работы. Однако многие кабинеты для приема пациентов с подозрением на COVID-19 начали работу с опозданием. Руководитель республики поручил оперативно исправить ситуацию.
На часах еще нет и восьми, а в кабинетах терапевтов уже ведется прием. В коридорах – очередь из пациентов. Так называемую «красную зону» в 5-й поликлиники недавно разделили: в одной принимают заболевших пациентов, в другой – тех, кто идет закрывать больничный.
Поскольку теперь диспансеризация населения приостановлена, большинство врачей перевели для работы с ковидными пациентами. Нагрузка все равно большая. Айгуль Имамова в среднем за смену принимает около 100 человек.
Отдельные зоны для приема пациентов с COVID-19 или подозрением на него отныне будут работать с 7:30 до 22:00 всю неделю. Сдать анализы на ПЦР можно до 19:30. При этом сами лаборатории перевели на круглосуточный режим. Такая мера оказалась вынужденной, поскольку с наступлением штамма «омикрон» основная нагрузка легла на поликлиническое звено.
В некотором роде символично, что новые изменения вступили и в силу с 31 января. Именно в этот день два года назад в России был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Тогда никто и подумать не мог, что пандемия затянется так надолго, зато теперь все прекрасно понимают, что говорить о ее завершении еще рано.
Часы работы увеличили специально, чтобы не создавать скопления людей. Впрочем, пока это не помогло избежать длинных очередей, в том числе и на улице. К тому же, в день вступления в силу новых изменений не все поликлиники начали работу вовремя, отметил на оперативном совещании Радий Хабиров.
Не вышло в полном объеме на подмогу врачам и заявленное ранее число ординаторов и студентов медицинского университета. Радий Хабиров поручил оперативнее решить организационные вопросы, чтобы уже 1 февраля поликлиники пополнило молодое подкрепление. Пик посещаемости первичных отделений отмечается с 8:30 до 11:00. С учетом нового графика работы пациентов просят не торопиться. Успеть попасть на прием можно до позднего вечера.