Радий Хабиров раскритиковал работу поликлиник в новом режиме

Глава Башкортостана потребовал наладить работу поликлиник, чтобы жители не стояли в очередях и не мёрзли на улице. Критике со стороны Радия Хабирова подверглись медучреждения первичного звена. С сегодняшнего дня в силу вступил новый график работы. Однако многие кабинеты для приема пациентов с подозрением на COVID-19 начали работу с опозданием. Руководитель республики поручил оперативно исправить ситуацию.

На часах еще нет и восьми, а в кабинетах терапевтов уже ведется прием. В коридорах – очередь из пациентов. Так называемую «красную зону» в 5-й поликлиники недавно разделили: в одной принимают заболевших пациентов, в другой – тех, кто идет закрывать больничный.

Пораньше пришла, чтобы закрыть больничный. Наталья Рассамахина

Поскольку теперь диспансеризация населения приостановлена, большинство врачей перевели для работы с ковидными пациентами. Нагрузка все равно большая. Айгуль Имамова в среднем за смену принимает около 100 человек.

Для населения это удобно. Они могут в один день попасть к врачу и сдать анализы. Айгуль Имамова, врач общей практики Городской клинической больницы №5 г. Уфы

Отдельные зоны для приема пациентов с COVID-19 или подозрением на него отныне будут работать с 7:30 до 22:00 всю неделю. Сдать анализы на ПЦР можно до 19:30. При этом сами лаборатории перевели на круглосуточный режим. Такая мера оказалась вынужденной, поскольку с наступлением штамма «омикрон» основная нагрузка легла на поликлиническое звено.

В некотором роде символично, что новые изменения вступили и в силу с 31 января. Именно в этот день два года назад в России был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Тогда никто и подумать не мог, что пандемия затянется так надолго, зато теперь все прекрасно понимают, что говорить о ее завершении еще рано.

Часы работы увеличили специально, чтобы не создавать скопления людей. Впрочем, пока это не помогло избежать длинных очередей, в том числе и на улице. К тому же, в день вступления в силу новых изменений не все поликлиники начали работу вовремя, отметил на оперативном совещании Радий Хабиров.

Безобразно отработаны ситуации в Иглинском и Уфимском районах. Поликлиника 44 на Ленина, 21 в 7:40 прием не начат. Это безобразие, мы договаривались в 7:30 открыть. Наши жители должны оперативно получать необходимую помощь в поликлиниках. Не через пять суток, а по мере необходимости. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан