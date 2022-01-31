Реконструкция арочного моста и пассажироперевозки: темы оперативки с Радием Хабировым

С 1 марта в Уфе на полную реконструкцию закроют старый арочный мост через реку Белая в створе улицы Воровского. Переправа построена 66 лет назад, а ее ремонт растянется на более чем 30 месяцев. Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщил Глава Башкортостана. Радий Хабиров пообщался с коллегами в онлайн-режиме. Также в башкирской столице планируют отремонтировать и расширить улицу Пугачева.

Состояние 66-летнего арочного моста через реку Белую в Уфе вызывает опасения, поэтому его закроют на ремонт. Ограничения начнут действовать с 1 марта. Глава Башкортостана на оперативном совещании в правительстве акцентировал внимание на необходимости заранее и подробно анонсировать предстоящие изменения в дорожной инфраструктуре Уфы. Также планируется ремонт улицы Пугачева.

1 марта арочный мост будет закрыт на ремонт более чем на 30 месяцев. Наша задача – завершить эту работу до середины 2024 года или третьего квартала. То есть практически два года этот мост будет закрыт. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров призвал поддержать 14 спортсменов из Башкортостана, которые вошли в состав сборной России на зимние Олимпийские игры в Пекине. Республика стала лидером среди регионов Поволжья по числу привлеченных атлетов.

Мы контролируем эпидобстановку по подготовке олимпийцев в Белорецком районе. Мы отправили туда мобильную лабораторию ПЦР. Ежедневно спортсмены тестируются. Мы выпустим их здоровыми и готовыми к Олимпиаде. Анна Казак, руководитель Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан

Будем болеть за наших спортсменов, пожелаем им всем удачи. Очень непростой период подготовки они прошли. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Также на оперативном совещании обсудили пассажирские перевозки. Если «Башавтотранс» в 2018 году перевез 79 млн человек, то в прошлом году – порядка 104 млн пассажиров. С отдельным докладом выступил генеральный директор «НЕФАЗа» Владимир Курганов, который сообщил, что каждый третий российский автобус производится на республиканском предприятии. До 2024 года автозавод собирается увеличить выпуск пассажирского транспорта до трех тысяч единиц.

В настоящее время на заводе работают более 6 тысяч человек. Выручку доведем до 36 млрд рублей. Владимир Курганов, генеральный директор «НЕФАЗ»

Предприятие показывает очень впечатляющие успехи. Спасибо, что так двигаемся. Безусловно, создание индустриального парка в Туймазах имеет огромное значение. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Международный аэропорт «Уфа» также установил рекорд – четырехмиллионный пассажир воспользовался услугами воздушной гавани.

Мы сохранили лидирующие позиции как В ПФО, так и свое место в десятке крупнейших аэропортов страны. Александр Андреев, генеральный директор международного аэропорта «Уфа»

Нужно обновить и аэродромную структуру. В этой части необходимо активнее работать с правительством России. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан