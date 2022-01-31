Реконструкция арочного моста и пассажироперевозки: темы оперативки с Радием Хабировым

С 1 марта в Уфе на полную реконструкцию закроют старый арочный мост через реку Белая в створе улицы Воровского. Переправа построена 66 лет назад, а ее ремонт растянется на более чем 30 месяцев. Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщил Глава Башкортостана. Радий Хабиров пообщался с коллегами в онлайн-режиме. Также в башкирской столице планируют отремонтировать и расширить улицу Пугачева.
Состояние 66-летнего арочного моста через реку Белую в Уфе вызывает опасения, поэтому его закроют на ремонт. Ограничения начнут действовать с 1 марта. Глава Башкортостана на оперативном совещании в правительстве акцентировал внимание на необходимости заранее и подробно анонсировать предстоящие изменения в дорожной инфраструктуре Уфы. Также планируется ремонт улицы Пугачева.
Радий Хабиров призвал поддержать 14 спортсменов из Башкортостана, которые вошли в состав сборной России на зимние Олимпийские игры в Пекине. Республика стала лидером среди регионов Поволжья по числу привлеченных атлетов.
Также на оперативном совещании обсудили пассажирские перевозки. Если «Башавтотранс» в 2018 году перевез 79 млн человек, то в прошлом году – порядка 104 млн пассажиров. С отдельным докладом выступил генеральный директор «НЕФАЗа» Владимир Курганов, который сообщил, что каждый третий российский автобус производится на республиканском предприятии. До 2024 года автозавод собирается увеличить выпуск пассажирского транспорта до трех тысяч единиц.
Международный аэропорт «Уфа» также установил рекорд – четырехмиллионный пассажир воспользовался услугами воздушной гавани.
В ходе еженедельного оперативного совещания Глава Башкортостана Радий Хабиров поручил проанализировать подготовку к проведению капитального ремонта в многоквартирных домах. Порядок наведут и подъездах МКД, которые нуждаются в обновлении.