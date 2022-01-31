Радий Хабиров посетил Ситуационный антиковидный центр

Мы возвращаемся к событиям осени 2021 года, когда в этом ситцентре работали 90 операторов. Сегодня мы увеличили число консультантов до 47 и, скорее всего, и дальше будем наращивать количество специалистов. Главное, чтобы человек не остался один на один со своей болезнью и смог быстро дозвониться и получить консультацию.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан