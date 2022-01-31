Радий Хабиров посетил Ситуационный антиковидный центр

Ситуационный антиковидный центр Башкортостана переведен на усиленный режим работы. За прошедшую неделю операторы приняли почти 31 тысячу обращений, что в четыре раза больше прежних показателей. Глава республики, посетивший колл-центр, отметил, что нужно увеличивать количество операторов, чтобы люди могли дозвониться и получить консультацию. К работе дополнительно привлечены студенты, ординаторы, сотрудники Минтруда.
Получить информацию по амбулаторной помощи, ПЦР-тестированию, открытию больничных листов и другим актуальным темам можно по телефону в Уфе: 218-19-19. Республиканский ситуационный антиковидный центр работает ежедневно с 8:00 до 20:00.