Радий Хабиров посетил Ситуационный антиковидный центр

Ситуационный антиковидный центр Башкортостана переведен на усиленный режим работы. За прошедшую неделю операторы приняли почти 31 тысячу обращений, что в четыре раза больше прежних показателей. Глава республики, посетивший колл-центр, отметил, что нужно увеличивать количество операторов, чтобы люди могли дозвониться и получить консультацию. К работе дополнительно привлечены студенты, ординаторы, сотрудники Минтруда.

Получить информацию по амбулаторной помощи, ПЦР-тестированию, открытию больничных листов и другим актуальным темам можно по телефону в Уфе: 218-19-19. Республиканский ситуационный антиковидный центр работает ежедневно с 8:00 до 20:00.

Фото №1 - Радий Хабиров посетил Ситуационный антиковидный центр

Мы возвращаемся к событиям осени 2021 года, когда в этом ситцентре работали 90 операторов. Сегодня мы увеличили число консультантов до 47 и, скорее всего, и дальше будем наращивать количество специалистов. Главное, чтобы человек не остался один на один со своей болезнью и смог быстро дозвониться и получить консультацию.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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