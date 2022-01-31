В Башкирии выясняют, как муниципальная конюшня попала в частные руки

В Иглинском районе местные власти пытаются разобраться, на каком основании муниципальное имущество площадью почти в три тысячи квадратных метров используется предпринимателями без соответствующих документов. Администрация планировала продать объект инвесторам, чтобы он не простаивал. Однако животноводы, огородившие комплекс забором, и заблокировав подъездные пути, уверяют: договор аренды заключен несколько лет назад.

Географическое расположение Иглинского района и его соседство с Уфой делает муниципалитет привлекательным как для строительства жилья, так и для ведения бизнеса. Свободных земель почти не осталось. Но выяснилось, что не все гектары выделялись по правилам.

На основании уже проведенной работы появляются факты, когда муниципальное имущество, особенно сельхозназначения, остается без земельных участков, прилегающих к ним. Что, соответственно, не даёт их использовать по целевому назначению. Это приводит к их разбору, продаже и переформатированию. Андрей Коннов, первый заместитель главы администрации Иглинского района

В некоторых случаях это препятствует привлечению инвесторов в район, считает иглинский бизнес-шериф. В пример приводит конюшню в Акбердинском сельсовете, вблизи деревни Блохино. По документам комплекс принадлежит муниципалитету, но находится посередине огороженной частной территории.

Желающих было около пяти-шести человек, приезжали инвесторы. Они готовы были железно развивать эту конюшню, или развивать на ее базе сельхоз, или перевести в промназначение и производством заниматься. Приезжали на место, но так как доступа не было к данной конюшне, отказывались и уезжали. Ориентировочная оценочная стоимость – около 12 миллионов. Артур Идрисов, заместитель главы администрации Иглинского района по экономике и предпринимательству

С 2009 года конюшня принадлежала республике и была филиалом ипподрома «Акбузат». С 2013 по 2018-й годы находилась в аренде КФХ Рената Хуснетдинова. Но когда фермер задолжал по платежам, объект передали району.

На сегодняшний день договора пользования этими объектами не заключены. И никто не обращался за договором аренды или договором безвозмездного пользования. Анна Разбежкина, начальник МКУ Управление имуществом Иглинского района

Мы пытались попасть на конюшню, чтобы узнать, кто и на каком основании ведёт там деятельность. Однако на въезде установлены ворота, они закрыты на замок. А табличка предупреждает, что дальше начинается частная территория.

По знаку можно понять, что владельцы заботятся о чистоте территории. Что происходит за воротами, мы смогли увидеть в камеру квадрокоптера. С высоты птичьего полета ясно, что конюшня не пустует. Вот только вместо лошадей она стала домом для коров и целого стада верблюдов. Наш беспилотник вызвал у «кораблей пустыни» неподдельный интерес.

По данным администрации, комплекс окружают земли бывшего главы района Ришата Исхакова. 52 гектара принадлежат ему по праву собственности как физлицу. На этих землях осуществляет деятельность компания «Газонсервис», учредителем и директором которой является сын экс-руководителя муниципалитета. Встретиться лично нам помешала пандемия. Пообщались по телефону.

Да, мы там занимаемся животноводством. Также у нас есть направления растениеводство, кормозаготовка. Документы у нас имеются, всё в рамках правового поля. Если администрация считает, что мы что-то неправомерно делаем, они же в суд могут подать. В суде мы предоставим эти документы. Ильшат Исхаков, руководитель компании «Газонсервис»