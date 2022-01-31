В Уфе прошло первенство Башкирии по авиамодельному спорту

В Уфе состоялось первенство республики по авиамодельному спорту в классе зальных моделей. То есть участники самостоятельно изготовили самолеты, размах крыльев которых не превышает 500 миллиметров.

Задача спортсменов – запустить летательное изделие так, чтобы оно как можно дольше оставалось в воздухе. А потому участники выбирают для своих планеров самые легкие материалы: пенопласт, бальза, карбон или углепластик. На турнир в Уфу приехали многократные победители республиканских соревнований – представители Абзелиловского района и Стерлитамака, а также Янаула и Мелеуза. Впервые участие в первенстве в классе зальных моделей приняли спортсмены из Архангельского района.