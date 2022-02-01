Жительница Башкирии из-за оскорблений ударила ножом своего мужа

Злоумышленница призналась, что конфликт возник в ходе распития спиртных напитков. Мужчина на почве ревности, а также из-за того что супруга собралась на заработки в Москву стал ее оскорблять, а когда ссора переросла в потасовку женщина, готовившая в это время еду схватила со стола нож и нанесла ему удар в область груди. Осознав произошедшее поспешила вызвать скорую помощь.

пресс-служба МВД РБ