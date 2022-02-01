Жительница Башкирии из-за оскорблений ударила ножом своего мужа
Накануне в одну из больниц города Кумертау поступил 34-летний мужчина с ножевым ранением. Детали произошедшего рассказали в пресс-службе МВД региона.
В следственный отдел была доставлена 55-летняя супруга потерпевшего. Она раскаялась в содеянном.
Злоумышленница призналась, что конфликт возник в ходе распития спиртных напитков. Мужчина на почве ревности, а также из-за того что супруга собралась на заработки в Москву стал ее оскорблять, а когда ссора переросла в потасовку женщина, готовившая в это время еду схватила со стола нож и нанесла ему удар в область груди. Осознав произошедшее поспешила вызвать скорую помощь.
пресс-служба МВД РБ
На подозреваемую завели уголовное дело. Ей грозит до 10 лет тюрьмы.