В Башкирии планируют благоустроить мавзолеи Хусейн-бека и Тура-хана

Мавзолеи Хусейн-бека и Тура-хана планируют благоустроить, сохранив их исторический облик. Вопрос реконструкции культурных памятников рассмотрели на совещании в администрации Чишминского района.

Работы по сохранению объектов требуют немалой финансовой поддержки, поэтому проект вскоре планируется вывести на республиканский уровень. Напомним, Мавзолей Хусейн-бека – место погребения первого имама, проповедовавшего ислам среди башкир. А Мавзолей Тура-хана считается самым древним строением в Башкирии, сохранившимся в первозданном виде.