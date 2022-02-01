В Уфе прошла церемония вручения телепремии «Курай даны»

Ими стали жители региона. Не только медийные личности, но и ремесленники, аграрии, предприниматели и деятели искусства, а также целые семьи, отличившиеся в определенной сфере. Так, Хасановы из Ишимбайского района победили в номинации «Спортивная семья». Титул «Деловой женщины» разделили между собой сразу два номинанта – Рита Абдрахманова и Гузель Каримова. А «Человеком профессии» телезрители признали Рената Магадеева. Своему делу врач-онколог из Абзелиловского района отдал 42 года.