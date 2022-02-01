В Уфе обсудили проблемы службы скорой медицинской помощи республики

Прозвучало предложение внести изменения в Отраслевое тарифное соглашение. Однако самым главным вопросом сейчас остается кадровый. Медиков не хватает. По мнению председателя регионального профсоюза работников здравоохранения, чтобы привлечь персонал к работе, нужно выработать единые подходы к зарплате сотрудников, а также пересмотреть уровень доплат за смены в неукомплектованных бригадах и в ночное время.