Жители Чишминского района хотят реконструировать сельский клуб в рамках ППМИ

В Чишминском районе жители сами реконструируют сельский клуб. Проект для участия в программе поддержки местных инициатив определили еще в декабре прошлого года. А на днях активисты провели собрание и рассчитали финансовые затраты.

Сейчас они оформляют документацию. Клуб уже давно нуждается в ремонте. В здании периодически бывают перебои с электричеством. Из-за старых окон и дверей в помещении очень холодно.