Жители Чишминского района хотят реконструировать сельский клуб в рамках ППМИ

В Чишминском  районе жители сами реконструируют сельский клуб.  Проект для участия в программе поддержки местных инициатив определили еще в декабре прошлого года. А на днях активисты провели собрание и рассчитали финансовые затраты.

Сейчас они оформляют документацию. Клуб уже давно нуждается в ремонте. В здании периодически бывают перебои с электричеством. Из-за старых окон и дверей в помещении очень холодно.

Часть  собранных денег местные жители планируют направить так же на косметический ремонт в фельдшерско-акушерском пункте села Аминево. 

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